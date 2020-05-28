Son dakika... İngiltere Premier Lig'in başlama tarihi belli oldu!

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig, yeniden başlıyor.

BBC'nin haberine göre; corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Premier Lig'de sezon 17 Haziran Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

Dün takımların temaslı antrenmanlara geçmesine izin verilen ligin, Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City -Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacağı ileri sürüldü. Kulüplerin de ligin tekrardan start alması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.



Premier Lig'de Liverpool 29 maçta topladığı 82 puanla, bir maç eksiği bulunan Manchester City'nin 25 puan önünde yer alıyor.

Son dakika... İspanya La Liga 11 Haziran'da başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi

Son dakika... TFF Süper Lig için son kararını verdi!