Galatasaray'dan Beşiktaş'a '1986-87 Sezonu' göndermesi

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın anılarını anlattığı kitabında, "Galatasaray'dan 1986-87 sezonunda teşvik primi aldık" sözlerine yer vermesi sonrası başlayan kupa tartışması sürüyor.

Bakkal, yoğun tepkilere neden olan bu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyle se de Beşiktaş cephesi, Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak kendilerine verilmesi yönünde bir başvuru yaptı.

Beşiktaş'ın bu başvurusunu, sarı-kırmızılılar 'talihsizlik' olarak nitelerken, siyah-beyazlılar da resmi hesabından Galatasaray'a cevap vermişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından Galatasaray'dan bir paylaşım geldi. Cimbom, 7 Haziran 1987'de Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-87 sezonunda şampiyonluğa ulaştıkları müsabakanın gollerini takipçilerinin beğenisine sundu.

'Tarihte bugün' olarak paylaşılan bu videoyla, 1986-87 sezonunun şampiyonluğunu isteyen Beşiktaş'a gönderme yapıldı.

Galatasaray'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı."

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