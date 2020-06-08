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'ın istediği Panathinaikos'a oluyor!

'a 'dan kötü haber geldi. Yunan basınında çıkan habere göre, İspanyol futbolcunun yeni adresi Panathinaikos olacak. Haberin detaylarında siyah-beyazlı takımın için yoğun mesai harcadığı ancak 24 yaşındaki oyuncuyu ikna edemediği yazıldı.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 13:50 Son Güncelleme: 8.6.2020 13:53 ABONE OL
Beşiktaş'ın istediği Aitor Cantalapiedra Panathinaikos'a transfer oluyor!

Beşiktaş'ın gündemindeki Aitor Cantalapiedra ile ilgili Yunan basınından flaş bir haber geldi. Buna göre 24 yaşındaki İspanyol oyuncu, transfer olmak istediği takımı seçti.

Yunanistan'da yayın yapan SPORT radyosunun haberine göre Aitor Cantalapiedra, Panathinaikos'un yolunu tutacak. Haberin detaylarında oyuncunun Panathinaikos ile 3 yıllığına anlaştığı ve 1.2 milyon euro maaş alacağı yer aldı.

BEŞİKTAŞ BASKI KURDU AMA OLMADI
Öte yandan Beşiktaş'ın, kanat bölgesinde oynayan deneyimli ismin transferinde mutlu sona ulaşmak için yoğun mesai harcadığı ve baskı uyguladığı ancak Cantalapiedra'nın Pana'yı seçtiği aktarıldı.

ATİNA İÇİN VALİZLERİ TOPLADI
Panathinaikos yöneticisi Giannis Alafouzos, Cantalapiedra'nın Atina'ya gelmek için valizlerini hazırladığını ifade etti. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ın istediği Aitor Cantalapiedra Panathinaikos'a transfer oluyor!
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