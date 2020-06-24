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Son dakika: 'ta kaldı!

Ve 'ta kaldı. Adı uzun süredir eski takımı ile anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, siyah-beyazlılarda kaldı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın önerdiği 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti ve imzayı attı.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 12:47 Son Güncelleme: 24.6.2020 12:56 ABONE OL
Son dakika: Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı!

Ve Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı. Adı uzun süredir eski takımı Fenerbahçe ile anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, siyah-beyazlılarda kaldı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın önerdiği 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti ve imzayı attı.

Ayrıntılar birazdan...

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Son dakika: Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı!
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