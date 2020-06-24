Son dakika: Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı!

Ve Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kaldı. Adı uzun süredir eski takımı Fenerbahçe ile anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, siyah-beyazlılarda kaldı. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın önerdiği 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti ve imzayı attı.
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