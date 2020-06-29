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Mariç transferinde istenmeyen gelişme! ...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'nin, Hırvat kulübü Osijek'te forma giyen Mirko Mariç'i gündemine aldığı belirtilmişti. , bu transferde Fenerbahçe'ye rakip oldu...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 12:54 ABONE OL
Mariç transferinde istenmeyen gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı golcü futbolcu Mirko Mariç için karşısına önemli bir rakibin çıktığı duyuruldu.

Ukrayna basınının konu ile ilgili okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği haberde, 25 yaşındaki Boşnak asıllı Hırvat golcüye Dinamo Kiev'in talip olduğu ifade edildi.

4 MİLYON EURO HAZIR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kiev'in, Mariç için kulübü Osijek'e 4 milyon euroluk bonservis rakamını ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

25 yaşındaki 1.88'lik golcü Mariç, bu sezon toplamda 35 müsabakada rol alırken 21 gol kaydetti ve 5 asist üretti.

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Mariç transferinde istenmeyen gelişme! Fenerbahçe...
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