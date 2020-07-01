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'ye 2 kötü haber!

'in 29. haftasında sahasında dramatik bir maçta 'u 3-2 mağlup eden , gözünü mücadelesine dikti. Sarı-lacivertlilerde sakat futbolculardan gelen haberler ise can sıktı. Buna göre ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 11:52 ABONE OL
Fenerbahçe'ye 2 kötü haber!

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu hafta sonu Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda, arka adalesinde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici'nin Göztepe maçına yetişmeleri zor.

Takvim'de yer alan habere göre ikilinin bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyme ihtimalleri ise yüksek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkan Mehmet Ekici, 2 asist yaparken, Tolga Ciğerci ise çıktığı 31 maçta 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.

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Fenerbahçe'ye 2 kötü haber!
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