Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Rakip 10 kişi kaldığı halde, o çok kıymetli dakikalarda, bu eksiği değerlendirecek, "Yerden ve ayağa ve de hızlı" oyunla gol arayacağına, "Doldur, boşalt"a devam ettin ve maçı adeta sana vermek için her türlü hatayı yapan Okan Hoca'nın, galibiyeti arayıp Şampiyonluk'ta en büyük adımı atacakken, beraberliğe razı Okan Hoca'nın tuzağına düştün. Sen de beraberliğe razı oldun.