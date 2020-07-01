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'tan 'e flaş mektup yanıtı!

'in 29. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç belki de Aslan'ı tamamen şampiyonluktan etti. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , karşılaşmayı değerlendirirken 'in kendisine yazdığı mektup için de flaş bir yanıt kaleme aldı. İşte Uluç'un o yazısı...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 12:16 Son Güncelleme: 1.7.2020 12:20 ABONE OL
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Bu yazıyı pazartesi sabahı yazmadım. Bekledim ki, bakalım sen neler diyeceksin, öbür gazeteler ve yazarlar maçı ve seni nasıl yorumlayacaklar göreyim, okuyayım..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Pazartesi öğleden sonramı bu işe ayırdım. Ve gördüm ki, ya sen büyük yanılgı içindesin, ya da ortamı yanıltma peşindesin.. Amacın ikinciyse, ulaşmışsın..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Sen "Çok iyi oynadık. Galibiyeti kaçırdık" diyorsun. Medya da aynen onaylıyor. Bir tane doğru ve ciddi " ve maç analizi ve eleştirisi" yok!.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Şampiyonluk umutlarının devam etmesi, maçını kazanmanla mümkündü. Yedi eksiğin vardı. Savunma ve hücumun en önemli adamları dahil.. Bugüne dek hiç oynatmadıklarını sahaya çıkarmak sezon boyu tavrın ve davranışlarınla suratlarına adeta "Size mecbur kalmadıkça görev vermem" dediklerini sahaya çıkarmak zorundaydın. Ama bunlar mazeret değildi.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Çünkü kazanman şarttı. Hele bir gün evvel 2 puan kaybedince, 3 puan sana kapıyı bayağı aralayacaktı.
Beraberliğin fazla anlamı yoktu.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Peki nasıl kazanacaktın?.
Bu kadar eksik ve bu kadar kendine ve sana güvenini yitirmiş oyuncu ile nasıl kazanacaktın?.
Cevap açık..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Maçı önce kafanda oynayıp kazanman gerekiyordu. 2000 yılında 'e 'da 4 atan, 'da Milan'ı son dakikada yenip eleyen Terim'in kazandığı gibi..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

'in zaafları neydi?. Bu zaaflara karşı nasıl hücum edecek, gol kovalayacaktın?.
İlk soru bu değil mi?.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Ama maçın 90 dakikası, bu soruyu aklına bile getirmediğini gösterdi. Hiçbir şey düşünmemiş, bir haftayı boş geçirmiştin. Hadi haftayı ziyan ettin diyelim.
Önündeki maçı da okuyamadın.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

'ın ne kadar yanlış, ne kadar faydasız, anlamsız hücum ettiğini göremedin. Takımın iyi oynadığını sanacak kadar gaflet uykusundaydın.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Maçtan sonra "İyi oynadı, takımım. Onlardan memnunum" dedin hatta..
İstatistikleri kullandın.. "Top rakibin iki misli bizdeydi. 36 orta yaptık. 9 korner, 21 şut attık" dedin. 0,21 şutun nerdeyse 20'si Mert'i çalıştırmadı bile.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Ortalara gelince..
Başak kalesinde, senin hele yan toplarda durmadan gol yiyen Muslera'n değil, hava toplarına hakim bir milli kaleci Mert var. İki stoperde de, gene hava toplarında fevkalade iyi ve uzun adam ikilli, Epureanu ve Ponck.. Bu müthiş hava hakimiyetine, 9'u kornerden tam 45 top yollarken, sende kim kafa vuracaktı peki Hocam!.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Kimse.. Çünkü senin hücumunda kafa vuracak adamların hiçbiri oynamıyordu.
Takıma koyduklarının hepsi kısa adamlardı..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

O zaman golü topu rakibe teslim edip geri gelmekten başka işe yaramayan ortalar yerine, başka oyun taktiği araman gerekiyordu.. Maçı önce kafanda oynayacak ve hava toplarının palavra olduğunu görüp, golü yerden arayacaktın.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Nasıl?.
O hava toplarını armut gibi toplayan stoperleri yerden hataya zorlayarak.
Bire bir teknikleri kuvvetli adamlarını, mesela işte tam zamanı ve Feghouli'yi kullanarak..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Senin takımın durmadan hava toplarını 'e teslim ederken benim ekran önünde öfkeli "Yerden oynayın.. Yerden oynayın" bağrışlarım, maçı birlikte izlediğim arkadaşların kafalarını şişirdi Hocam.. Ama sen bir türlü, orta yapmanın topu rakibe vermek olduğunu göremedin, anlayamadın.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Çünkü maçı kenardan da okuyamadın.
Tek golün, topun yere indiği tek akında ve yerden geldiği halde, yani sahada "Bu , bu 'e nasıl gol atar" konulu adeta bir kostümlü prova yapıldığı halde anlayamadın.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Rakip 10 kişi kaldığı halde, o çok kıymetli dakikalarda, bu eksiği değerlendirecek, "Yerden ve ayağa ve de hızlı" oyunla gol arayacağına, "Doldur, boşalt"a devam ettin ve maçı adeta sana vermek için her türlü hatayı yapan 'nın, galibiyeti arayıp Şampiyonluk'ta en büyük adımı atacakken, beraberliğe razı Okan Hoca'nın tuzağına düştün. Sen de beraberliğe razı oldun.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

89. dakikada 2-1 mağlup durumdayken, maçı 3-2 kazanan 'nin son 5 dakikasını izle hocam.. Fener kazanacağını adeta ilan ederek gidiyordu rakibinin üstüne.. Senin takımın ise, on para etmez beraberliğe "Ben de razıyım" diyordu.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Fener bunu kaçıncı defa yapıyor?. Son dakika gollerini hep atıyor. Neden?. Tüm yönetim hatalarına rağmen takımda "/ Büyük Takım" ruhu var..
Sende ne var?. Teslim olan, kabullenen, boyun eğen sıradanlık!.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Bak Hocam?.
Tam 25 duran top kullandın.. 9'u korner..
Hiçbirinde bir "Duran top" oyunu gördük mü?.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Rakibe havadan bu kadar teslim takım için "Duran top oyun taktikleri" hayati önem taşır.. Bir duran top, bir kornerde tehlike yaratabildin mi?.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Çünkü "Bu takım, bu rakibe karşı, bunca eksikle nasıl maç kazanır" diye hiç düşünmedin, Hocam!.
"Saldım çayıra, Mevlam kayıra" diye oynadın..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Bilir misin Hocam, 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool'un "Taç antrenörü" var. Çünkü taçta ofsayt yok. Bunu değerlendirmek başta, taç atışı ile yapılacak tonla oyun var.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Oysa senin takımın taç acizi.. Beş yıldır beşyüz defa yazdım. maçında zavallı Saracchi, taç çizgisi üzerinde kaç defa şaşkın bekledi ve etrafa umutsuz baktı "Kime atayım ulan" dercesine..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Farkına bile varmadın Hocam..
Duran topu bırak, eliyle bile topu atamayan bir takım çıkardın sahaya..

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Dahası hocam..
Golün çok zor olduğu açıkça görülür ve senin bire birde yetenekli ayakların, 18 civarında frikik alma kozun olarak ortaya çıkarken, "Gol yapacak" frikikçi buldun ve çalıştırdın mı?.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Seri mi atar, o gollük frikikleri.. Atarsa, barajın göbeğine atar işte..
Oralardan gol atan tek "Usta" var, elinde..
Selçuk!.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Onu fiziksel ve ruhsal olarak maça hazırlasan, takım sahaya sadece frikikçi değil, bir kaptan ve bir liderle çıkar, rakibin 10 kişi kaldığı o son 15 dakika, öyle pısırık futbolla değil, kaptan ve liderin sürüklemesi ve coşturması ile benzeri "Son düdük çalmadan bitmez" inanç ve coşkusu ile oynanırdı.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Fatih Hocam, Ne 'i okuyabildin, ne takımını bu maça özel hazırlayabildin. Sezon başından beri yaptığın "İnadım inat" hataların yüzünden şampiyonluktan uzaklaşmışken, rakiplerin kaybettikleri aptal puanlarla sana bir şans daha verdiler. Onu da kullanamadın.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

Bu sene "Avcuna konan" şampiyonluğu sen kaybettin Hocam!.

2000 yılının "Muhteşem Fatih Terimi" nin gölgesi olamayan sen!.

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!

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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş mektup yanıtı!
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