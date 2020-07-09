Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giderayak tarih yazdı

Giderayak tarih yazdı

ve Türk futbolunun 40 yaşındaki yıldızı, performansı ile ‘Benzersiz’ olduğunu gösterirken, gelecek için net konuştu: “2030’da artık atamam”

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Giderayak tarih yazdı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle sadece takımını yenilgiden kurtarmadı, adını da tarihin altın sayfalarına yazdırdı. 40 yaşındaki yıldız, performansıyla 'Bir sezon daha oynar' yorumlarının yapılmasına neden olurken, Süper Lig tarihinde 4 farklı 10 yılda gol atabilen tek oyuncu oldu. 1990, 2000, 2010 ve 2020'de fileleri havalandıran Emre, Süper Lig tarihine geçti. İlk deplasman maçına Galatasaray formasıyla Ankaragücü karşısında çıkan tecrübeli yıldız, son deplasman maçını da yine Ankara'da bu kez Gençlerbirliği karşısında oynadı.

İLK GOLDEN SON GOLE 8164 GÜN
40 yaşındaki oyuncunun ilk golüyle son golü arasında tam 8164 gün (22 yıl 4 ay 8 gün) fark bulunuyor. G.Birliği karşısında tarihe geçmesiyle ilgili olarak esprili bir yanıt veren ve "2030'da gol atamayacağımdan eminim" diyen Emre Belözoğlu, yeni sezonda Fenerbahçe Futbol Direktörü olarak, futbola hizmet etmeye devam edecek. Belözoğlu'nun futbolcu olarak ortaya koyduğu başarıyı yönetici olarak hangi boyuta taşıyacağı merak konusu.

25 SEZON 8 TAKIM
Profesyonel kariyerine G.Saray'da başlayan Emre, geride kalan 25 sezonda İngiltere'den İspanya'ya 8 takımda forma giydi.

TÜRKİYE'NİN İBRAHİMOVİC'İ
Kendine özgü açıklamalarıyla her zaman gündem olan 38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, Milan'ın Juventus'u 4-2 yendiği maçta "Ben hem başkan hem teknik direktör hem de futbolcuyum ancak bana yalnızca futbolcu olarak para ödüyorlar" dedi. Bu sözler akıllara Emre'yi getirdi. 40 yaşındaki yıldız da futbolunu oynuyor, saha kenarında teknik adam gibi çalışıyor. Gelecek sezonun kadrosu için de transfer yapıyor.

Ömer Faruk Beyaz çılğınlığı! "Başrolde sen olacaksın" Fenerbahçeli yıldız Jailson ayrılığı kafasına koydu Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut derken yeni teknik adam...

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu? İşte o isim...
Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu Perşembe günü raflarda yerini alıyor! A101 aktüel indirimli fırsat ürünleri sizleri bekliyor!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 8 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
Bakan Koca son dakika açıkladı! 8 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM bu hafta! Akıllı bileklik, Drone ve birçok ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda!
Son dakika: Fenomen Duygu Özaslan'dan "Bulimia Nervoza'yım..." açıklaması! Duygu Özaslan TT olmuştu, ilk kez açıkladı!
SON DAKİKA - Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?
Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Giderayak tarih yazdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA