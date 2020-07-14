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Onyekuru'dan ayrılık açıklaması! "Önceden biliyordum"

Fransız ekibi 'nun 'in bitimini beklemeden geri çağırdığı Onyekuru, açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, 'ın sözleşme uzatma teklifinin reddedileceğini bildiğini söyledi. Onyekuru, Monaco'da kendini kanıtlamak istediğini de sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 14:03 ABONE OL
Onyekuru'dan ayrılık açıklaması! Önceden biliyordum

Galatasaray'ın ocak ayında Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübüne döndü.

Corona virüsü arası nedeniyle sarkan Süper Lig'in bitmesini beklemeyen ve apar topar Nijeryalı yıldızı geri çağıran Monaco'nun bu tavrı, sarı-kırmızılı camia tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Fransız ekibine dönen Henry Onyekuru yaşanan bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEKLİFİ REDDECEKLERİNİ BİLİYORDUM!"
Ocak ayında Monaco teknik direktörü Moreno'ya durumumu anlattığını belirten Henry Onyekuru, "Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum." dedi.

Galatasaray'da bu sezon 10 maça çıkan Onyekuru 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Onyekuru'dan ayrılık açıklaması! "Önceden biliyordum"
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