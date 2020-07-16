Söz artık Cenk'te

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Cenk Özkaçar derbisinde artık sona gelindi. Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için iki takım da teklifini yaptı ve beklemeye çekildi. İzmir ekibinin kararı kendisine bıraktığı Cenk ise daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediğini belirtirken, tercihini birkaç gün içerisinde yapacağını iletti. Bordo-mavili kulüp, Cenk Özkaçar için 500 bin Euro bonservis bedeli ve oyuncuya da yıllık 300 bin Euro civarında bir ücret vermeyi planlıyor. Galatasaray'ın teklifinin de buna yakın olduğu belirtildi.