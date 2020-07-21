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3. Play-Off Yarı Final maçında ile karşılaşıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maç Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Karşılaşmada düdük çalıyor. Kazanan takım, finalde ile TFF 2. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 22:00 Son Güncelleme: 21.7.2020 22:01 ABONE OL
CANLI İZLE | 68 Aksaray Belediyespor - 1928 Bucaspor

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final müsabakaları Antalya'da oynanıyor. Günün ilk maçında 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 yenerek adını finalde yazdırdı.

Saat 22.00'de başlayan yarı finalin diğer ayağında ise 68 Aksaray Belediyespor ile 1928 Bucaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleden galip çıkan ekip, finalde Anagold 24 Erzincanspor ile TFF 2. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

A Spor'dan naklen yayınlanan 68 Aksaray Belediyespor - 1928 Bucaspor maçında hakem Ramazan Keleş düdük çalıyor.

İLK 11'LER...

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, İbrahim, Vehbi Furkan, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan.

1928 Bucaspor: Asil Kaan, Ahmet, Gökhan Köseoğlu, Ferhat, Mustafa, Osman, Uğur Ayhan, Ufuk, Enes, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat.

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CANLI İZLE | 68 Aksaray Belediyespor - 1928 Bucaspor
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