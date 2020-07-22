GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 01:01
00:47
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
02:17
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
00:40
Fenerbahçeli Muriqi’ye astronomik teklif! 21.07.2020 | 22:37
00:35
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:26
01:45
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:07
00:51
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:06
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:00
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:39
01:00
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:38
01:07
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Fenerbahçe'ye 2 stoper birden! 21.07.2020 | 19:49
01:19
Emre Bol'dan Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe... 21.07.2020 | 19:33
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Trabzonspor Kupa'ya odaklandı 21.07.2020 | 14:20
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Galatasaray'da gözler Trezeguet'ye çevrildi 21.07.2020 | 14:19
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Fenerbahçe'de neşter vuruluyor 21.07.2020 | 14:18
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Fenerbahçe'nin tarihi başarısızlığı 21.07.2020 | 14:18
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Fenerbahçe'de gözler harcama limitlerinde 21.07.2020 | 14:17
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Vida'dan Gökhan'a: Bizimle kal 21.07.2020 | 14:17
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Kartal üçüncülük umudunu koruyor 21.07.2020 | 14:15
TFF 3. Lig play-off yarı final maçında 1928 Bucaspor, Aksaray Belediyespor, karşısında 76. dakikada Gökhan Erdöl'ün penaltı golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.