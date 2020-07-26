Fransızlar duyurdu! Burak Yılmaz...

Beşiktaş'a veda eden Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille oldu. Milli golcü, Lille'le 2 yıllık anlaşma sağladı. Transferi, takımın teknik direktörü Christophe Galtier de doğrulamıştı. Tecrübeli hocadan bir açıklama daha geldi. Club Brugge ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuşan Galtier, "Burak'a cumaya kadar ülkedeki işlerini halletmesi için izin verdim" dedi.

Tecrübeli golcünün gelecek hafta Fransa'da olması beklenirken, Fransız basınından L'Equipe, yıldız ismin Türkiye'de sağlık kontrolünden geçtiği bilgisini de paylaştı.

KULÜPTE VAKA SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Öte yandan daha önce Renato Sanches, Jonathan Ikone ve Jonathan Bama'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Lille'de bir vakaya daha rastlandı. Fransız basınındaki haberlere göre bu isim geçtiğimiz günlerde kulüple profesyonel sözleşme yapan 18 yaşındaki genç futbolcu Iddy Ouattara...

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