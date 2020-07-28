Son dakika: Trabzonspor'un final kadrosu belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor, Antalyaspor'u eleyen Alanyaspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Dev maç 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Fırtına'nın maç öncesinde kamp kadrosu belli olurken, Nwakaeme de kadroda yer aldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Manuel da Costa, Majıd Hosseını, Manoel Mesıas, Joao Pereıra, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Fılıp Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndıaye, Jose Sosa, Guılherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç"

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