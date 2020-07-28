O kupa gelecek

Süper Lig'de son karşılaşmasında deplasmanda İH Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligi 57 puanla 5'nci sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor Avrupa'nın kapısını araladı. Turuncu yeşilliler, son hedefi olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Antalya'ya getirmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor, kupa maçının son hazırlıklarını Cengiz Aydoğan tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde oyuncular kısa bir antrenman yaptıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gitti. Yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21:00 de Trabzonspor ile final maçını oynayacak Şimşekler, kupayı da alıp Avrupa'ya gitmeyi garantilemeyi hedefledi.

TAKIMDA EKSİK YOK



Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'la karşılaşacağı maça tam kadroyla çıkacak. Alanyaspor'da takıma veda eden Djalma Campos dışında sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı belirtildi.



KUPAYI ÇOK İSTİYORLAR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve oyuncuları Kupayı kazanarak İstanbul'dan Alanya'ya getirmek için sahada centilmence mücadele ederek kazanmak istediklerini söyledi. Final maçını FİFA Kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık yönecek ve karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR ÜSTÜN

Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda bugüne dek üstünlük sağlayan Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılırken, 2 maçta da mağlup oldu. Bordo-mavililerin ağlarını 13 kez havalandıran Akdeniz ekibi, kalesinde 8 gol gördü.



GOLCÜLERİN MAÇI OLACAK

LIGDE bu sezonun en golcü iki oyuncusu Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Alanyasporlu Papiss Cisse kupa finalinde de takımlarının en etkili silahları olacak. Bu sezon gol krallığını alan Sörloth 24 gol atarken, Cisse yarışta 22 golle ikinci sırada yer aldı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda fileleri en çok sarsan oyuncu 3 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve takımın eski golcüsü Vagner Love ile Trabzonspor'un eski forveti Burak Yılmaz oldu.