Darri de tamam

Fenerbahçe prensipte anlaştığı isimlere bir yenisini daha ekledi. Fas asıllı Hollandalı sol açık için Karagümrük'e 1 milyon Euro verilecek. 3 yıllık imza atacak olan Darri'nin yıllık ücreti ise 600 bin Euro
Giriş Tarihi: 30.7.2020ABONE OL
Fenerbahçe bir transferi daha bitirme noktasına geldi. Sarılacivertliler, Fas asıllı Hollandalı sol açık Brahim Darri için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisi ile anlaştı. İstanbul ekibi ile 1 milyon Euro'ya elsıkışan F.Bahçe, oyuncu ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Darri'ye ödenecek yıllık ücret ise 600 bin Euro…
Daha önce de Mert Hakan Yandaş,Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, CanerErkin ve Diego Perotti ile prensip anlaşmasınavaran sarı lacivertliler, bunlarıresmileştirmek için TFF'nin harcamalimitlerini açıklamasını bekliyor.Bunun dışında sözleşmeleri bitenMehmet Ekici ve Hasan Ali'nin de ayrılacakolmasıyla yıllık ücretleri limittendüşecek.
BEŞ İSİM GÖNDERİLECEK
Sezon içinde yeni sözleşme yapılan Nabil Dirar'ın yanı sıra,Tolgay, Zajc, Rodrigues ve Jailson gibi oyuncuların sözleşmesinin feshi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Böylelikle hem limitte hem de kadroda yer açılmaya çalışılıyor.