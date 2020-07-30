Darri de tamam

Fenerbahçe bir transferi daha bitirme noktasına geldi. Sarılacivertliler, Fas asıllı Hollandalı sol açık Brahim Darri için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisi ile anlaştı. İstanbul ekibi ileoyuncu ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Darri'ye ödenecek yıllık ücret iseDaha önce deveile prensip anlaşmasınavaran sarı lacivertliler, bunlarıresmileştirmek için TFF'nin harcamalimitlerini açıklamasını bekliyor.Bunun dışında sözleşmeleri biten'nin de ayrılacakolmasıyla yıllık ücretleri limittendüşecek.Sezon içinde yeni sözleşme yapılanvegibi oyuncuların sözleşmesinin feshi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Böylelikle hem limitte hem de kadroda yer açılmaya çalışılıyor.