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Darri de tamam

prensipte anlaştığı isimlere bir yenisini daha ekledi. Fas asıllı Hollandalı sol açık için Karagümrük'e 1 milyon Euro verilecek. 3 yıllık imza atacak olan Darri'nin yıllık ücreti ise 600 bin Euro

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Darri de tamam
Fenerbahçe bir transferi daha bitirme noktasına geldi. Sarılacivertliler, Fas asıllı Hollandalı sol açık Brahim Darri için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisi ile anlaştı. İstanbul ekibi ile 1 milyon Euro'ya el sıkışan F.Bahçe, oyuncu ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Darri'ye ödenecek yıllık ücret ise 600 bin Euro…
Daha önce de Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Diego Perotti ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, bunları resmileştirmek için TFF'nin harcama limitlerini açıklamasını bekliyor. Bunun dışında sözleşmeleri biten Mehmet Ekici ve Hasan Ali'nin de ayrılacak olmasıyla yıllık ücretleri limitten düşecek.

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Sezon içinde yeni sözleşme yapılan Nabil Dirar'ın yanı sıra, Tolgay, Zajc, Rodrigues ve Jailson gibi oyuncuların sözleşmesinin feshi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Böylelikle hem limitte hem de kadroda yer açılmaya çalışılıyor.

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Darri de tamam
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