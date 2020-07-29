HaberlerGaleriTransferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...
Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, taraftarların hayali İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'ydı. Ancak sarı-lacivertliler Başakşehir'in bir başka yıldızı için devrede. İşte bu beklenmedik gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 29.07.2020
13:02
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
13:02
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