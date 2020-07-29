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Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız 'ye! İrfan ve Visca derken...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, taraftarların hayali İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'ydı. Ancak sarı-lacivertliler Başakşehir'in bir başka yıldızı için devrede. İşte bu beklenmedik gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 13:02
Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...

'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan 'de çalışmaları sürüyor.

Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...

Yapacağı takviyelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, dört koldan oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

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Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...

Hem 'den hem de dünyadan birçok ismi takip eden Kanarya'nın Medipol 'den ve 'yı listesine aldığı ve iki oyuncuyu da kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...

Ancak İrfan Can geçtiğimiz günlerde Spor'a yaptığı açıklamada "Sevilla haberleri çıkıyor. İnşallah orası olur." ifadelerini kullanarak gönlünde yatan takımı açıklamıştı.

Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...

Geçtiğimiz yıllarda da 'nin gündemine gelen 'nın ise sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı ve yönetimin Boşnak yıldızın transferi için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...

, iki yıldızı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürürken, basınından flaş bir iddiası ortaya atıldı.

Transferde son dakika haberi: Başakşehirli yıldız Fenerbahçe'ye! İrfan ve Visca derken...

ile kontratının sonuna gelen Eljero Elia, teklifleri değerlendirmeye hazırlanırken 'nin oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.

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