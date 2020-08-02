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’ın sol kanadı !

Futbol kariyeri boyunca 216 maça çıkan ve 48 gol atıp, 51 gol pası veren , 5 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında, 4 kez de elemelerinde boy gösterdi. U20 Takımı’nda da 3 karşılaşmaya çıkan ve 1 kez ağları sarsan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu; Basel ile bir kez İsviçre şampiyonluğu, 3 kez de İsviçre Kupası’nı kazanmayı başardı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
Beşiktaş’ın sol kanadı Kevin Bua!
Önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de şampiyon olmayı hem de Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş, 10 Ağustos'ta top başı yapacak. Ayın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu nedenle transferi kamp başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyor. Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürürken listesinde yer alan sol kanat oyuncusu Kevin Bua'ya resmi teklifini iletti.

BONSERVİS BEDELİ YOK
Beşiktaş, 26 yaşındaki İsviçreli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ücret önerdi. Kevin Bua'nın siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı ve birkaç gün içerisinde kararını resmen ileteceği belirtildi. Kartal, Bua'ya N'Koudou ile rekabet ederek hücum gücünü artıracak transfer gözüyle bakıyor. Basel'le yollarını ayıran ve bonservis bedeli bulunmayan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın aradığı kriterlere tam anlamıyla uyuyor.

BUA KİMDİR?
Futbol kariyeri boyunca 216 maça çıkan ve 48 gol atıp, 51 gol pası veren Kevin Bua, 5 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında, 4 kez de elemelerinde boy gösterdi. İsviçre U20 Takımı'nda da 3 karşılaşmaya çıkan ve 1 kez ağları sarsan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu; Basel ile bir kez İsviçre şampiyonluğu, 3 kez de İsviçre Kupası'nı kazanmayı başardı.

30 MAÇTA 10 GOL VE 8 ASİSTİ VAR
Kevin Bua, geçen sezon Basel formasıyla 30 resmi maça çıkarken, 10 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

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Beşiktaş’ın sol kanadı Kevin Bua!
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