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'da Seri'nin kader maçı

’da geçen sezon kiralık futbolculardan bir tek göze girmişti. Sarı-kırmızılılar da Seri’yi 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti. Fulham, ’e geri dönemezse Fildişili futbolcuyu tekrar G.Saray’a verecek. Fulham, bu akşam Brentford ile play-off finali oynayacak ve Premier Lig'e yükselemezse, Seri'yi tekrar Galatasaray'a kiralayacak.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Galatasaray'da Seri'nin kader maçı

Geçen sezon kiralık transferlere bel bağlayan Galatasaray'da bu isimler kalıcı olamadı. Nzonzi ve Emre Mor'u devre arasında yollayan sarı-kırmızılı kulüpte Onyekuru, Andone ve Lemina ile de yollar ayrıldı. Kiralık oyunculardan sadece Jean Michael Seri ile devam edilmesi kararı alındı. İşte detaylar...

Fatih Terim'in kalması yönünde rapor verdiği Seri, Fransa'dan gelen teklifleri reddetti ve menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'da devam etmek istiyorum'' dedi.

ÜCRETİNİ DÜŞÜRMEYİ DE KABUL ETTİ
Fildişili orta sahanın bonservisine sahip olan Fulham, bu akşam Brentford ile play-off finali oynayacak ve Premier Lig'e yükselemezse, Seri'yi tekrar Galatasaray'a kiralayacak.

Maicon'dan 1 milyon 430 bin Euro kazanan sarı-kırmızılı kulüp, bu parayı Seri için harcayacak ve İngilizler'e yine kiralama bedeli ödeyecek. Geçen sezon 2.8 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu da garanti ücretini 2.5 milyon Euro seviyesine düşürmeyi kabul etti. Seri iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

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Galatasaray'da Seri'nin kader maçı
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