Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de son dakika: Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da!

'de son dakika: Lazio için 'da!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. konusunu ile çözen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. İtalyan devi Lazio'nun için 'a geldiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:59 Son Güncelleme: 6.8.2020 11:21 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika: Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör konusunu Erol Bulut ile çözen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. Acil olarak bonservis gelirine ihtiyaç duyan Fenerbahçe'nin yardımına İtalyanlar koştu. Bu sezon Serie A'da hücum performansı ile öne çıkan Lazio, Vedat Muriqi transferini noktalamak için İstanbul'a geldi.

A Spor'un son dakika olarak geçtiği bilgiye göre İtalyan yöneticiler, sarı-lacivertli kurmaylarla transferi sonlandırmak için bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon Euro civarı bir bonservis beklentisi bulunuyordu. Gelen son dakika bilgisine göre Lazio'nun teklifi ise 18 milyon Euro...

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperleri! Kısa sürede açıklanacak Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev çalım! Fenerbahçe'de limit şoku! 7 ayrılık birden Fenerbahçe'de harcama limitleri sonrası flaş karar! Emre Belözoğlu...

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı! Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
A101 6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu bugün raflarda yerini aldı! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar! 6 Ağustos 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi, yükselmeye devam edecek mi? CANLI RAKAMLAR!
SON DAKİKA Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 6 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi depremi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de son dakika: Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA