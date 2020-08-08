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Muslera'dan sakatlık itirafı!

'de corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından oynanan maçında bacağı kırılan , gelecek sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek. Muslera sakatlığı ile ilgili olarak, "Çok daha kötü bir şey bekliyordum. Şu an iyileşme sürecim iyi gidiyor” dedi.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 11:06 ABONE OL
Muslera'dan sakatlık itirafı!

Corona virüsü pandemisi sonrası Galatasaray'ın oynadığı ilk maçta sakatlanan Fernando Muslera'dan açıklama geldi. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta bir pozisyonda bacağındaki tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uruguay basınına konuşan Muslera, ''Çok daha kötü bir şey bekliyordum. Şu an iyileşme sürecim iyi gidiyor.'' ifadelerini kullandı.

''TEKNOLOJİ VAZGEÇİLMEZ BİR ŞEY''

İyileşmek için özel çalışmalar yaptığını belirten Uruguaylı kaleci, ''Günümüzde teknoloji de artık futbolun içine girmiş durumda. Özellikle kaleciler için teknoloji vazgeçilmez bir şey. Ayrıca antrenman yöntemleri de bu şekilde çeşitleniyor ve eğlenceli olmasının yanında, idmanlar rutinin de dışına çıkmış oluyor'' dedi.

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Muslera'dan sakatlık itirafı!
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