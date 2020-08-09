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yöneticisi için 'a geldi

'de gösterdiği performans ile dev kulüplerin listesine giren için girişimlerini sıklaştırdı. ekibi yöneticisi yıldız futbolcu için 'a geldi.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 20:07 ABONE OL
Lazio yöneticisi Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Vedat Muriqi...

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun ederini bulması halinde transferine sıcak bakıyor.

LAZIO GİRİŞİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI

Lazio, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi için girişimleri hazırlandırdı.

Tuttomercato'nun haberine göre, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen Lazio'nun bir temsilcisi transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi için Lazio son olarak 18 milyon euro teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibinin bir temsilcisi Fenerbahçe yönetimiyle transferi görüşmek için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Lazio yöneticisi Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi
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