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ayrılıyor! 'den flaş teklif

Önümüzdeki sezon 'den ayrılması beklenen 'e Arsenal'den flaş bir teklif geldi. Topçular, Özil'e başka bir takımla anlaşması halinde kalan maaşını ödemeyi teklif etti.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 19:03 Son Güncelleme: 9.8.2020 19:19 ABONE OL
Mesut Özil ayrılıyor! Arsenal'den flaş teklif

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'la 1 yıllık sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, kendisine Arsenal'den flaş bir teklif geldi.

Daily Mirror'da yer alan habere göre; Arsenal, ismi Fenerbahçe ile de anılan Türk asıllı Alman yıldıza, "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyeceğiz" teklifini iletti.

31 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.


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Mesut Özil ayrılıyor! Arsenal'den flaş teklif
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