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Transferde son dakika: 'ı takibe aldı!

'da Mariano'nun ayrılışının ardından sağ bek arayışı devam ederken listenin başına gelmişti. 'lu futbolcu Galatasaray ile anlaştığını da doğrularken, son olarak sarı-kırmızılıları hesabından takibe aldı.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 13:42 ABONE OL
Transferde son dakika: Omar Elabdellaoui Galatasaray'ı takibe aldı!

Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Galatasaray ile anlaşma sağlayan Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulübü takibe alarak transfer haberlerini de doğrulamış oldu.

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TARİH BELLİ OLDU!

Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve takımı Olympiacos'a veda eden Omar Elabdellaoui'nin sarı kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, ailesi ile 15 Ağustos tarihinde İstanbul'a gelecek. 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak.

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Transferde son dakika: Omar Elabdellaoui Galatasaray'ı takibe aldı!
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