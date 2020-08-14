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8 saat Mensah pazarlığı

ile arasında Mensah savaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın istediği için Beşiktaş, resmi teklifini yaptı. ve Beşiktaş yönetimleri arasında 'daki tam 8 saatlik pazarlıkta ödeme şekli ve rakamda pürüzler giderilemedi.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
8 saat Mensah pazarlığı

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Mensah için Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisi sürerken, ilk atak siyah-beyazlılardan geldi.

Çarşamba günü İstanbul'da Kayserispor ve Beşiktaşlı yöneticiler Mensah için masaya oturdu. Gündüz başlayan pazarlık, tam 8 saat sürdü ve gece yarısında sona erdi.

Görüşmede Mensah için öncelikle kiralama formülü üzerinde duruldu. Ancak, Beşiktaş'ın sunduğu para artı oyuncu teklifi yeterli bulunmadı. Satın alma opsiyonu için teklif edilen rakam da sarı-kırmızılı yönetimi tarafından kabul görmedi.

GALATASARAY: HANGİ OYUNCULARI ISTIYORSUNUZ
Kayserispor, Mensah'ı Beşiktaş'a kiralık göndermeye sıcak zira siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde oyucunun da değerini arttıracağını düşünüyorlar.

Sarı kırmızılılar ilk gün görüşmelerde, Beşiktaş'a, "Mensah'ı bu rakamlara vermeyiz, oyuncu ödemeleriyle ilgili problemimiz yok, gerekirse bizde oynamaya devam eder" dediler.

Bunun ardından taraflar dün de telefon ile pazarlığı sürdürdü. Beşiktaş yönetici Erdal Torunoğulları, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı'na yeni teklifi iletti. Kayserispor bunu değerlendirip, cevap verecek. Beşiktaş'ın hamlesi sonrası Galatasaray da harekete geçti. Gözbaşı'nı arayan yönetici Abdurrahim Albayrak, "Takasta hangi oyuncuları istiyorsunuz?" dedi.

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