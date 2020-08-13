Bu sezon ülkemizi Medipol Başakşehir ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta alan ve forvet bölgelerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a, flaş bir öneri geldi. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdıracak o gelişme... Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda forvet, savunma, kanat ve kaleci arayışlarını sürdürürken ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlı yönetim bu teklifi kendi arasında değerlendirecek. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaparak Lemina'yı masaya yatıracak. Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse siyah-beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak. Galatasaray'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan Lemina 1 de gol attı. Gabonlu oyuncu futbol hayatına Lorient'te başladıktan sonra sırayla Marsilya, Juventus, Southampton ve son olarak da Galatasaray forması giydi.