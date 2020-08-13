Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a önerildi!

Transferde son dakika: 'in gözdesi 'a önerildi!

Bu sezon ülkemizi ile birlikte 'nde temsil edecek olan , çalışmalarını sürdürüyor. Orta alan ve forvet bölgelerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a, flaş bir öneri geldi. İşte Teknik Direktörü 'i kızdıracak o gelişme...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 13:04
Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a önerildi!

Bu sezon 'de şampiyonluğu hedefleyen , aynı zamanda 'nde de gruplara kalmak istiyor.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a önerildi!

Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda forvet, savunma, kanat ve kaleci arayışlarını sürdürürken ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a önerildi!

Takvim'de yer alan habere göre 'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından 'a önerildi.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a önerildi!

Siyah-beyazlı yönetim bu teklifi kendi arasında değerlendirecek.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a önerildi!

yönetimi, teknik direktör 'la bir görüşme yaparak Lemina'yı masaya yatıracak.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a önerildi!

Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse siyah-beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak.

Transferde son dakika: Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a önerildi!

'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan Lemina 1 de gol attı. Gabonlu oyuncu futbol hayatına Lorient'te başladıktan sonra sırayla Marsilya, , Southampton ve son olarak da Galatasaray forması giydi.

SON DAKİKA