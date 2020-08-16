Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.
Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.
Kanarya daha sonrasında Barış Sungur transferini de açıklamıştı. Genç transferlerden İsmail Yüksek de Fenerbahçe ile antrenmanlarda yer alıyor.
İkinci bir transfer operasyonuna başlayacak olan Fenerbahçe, başta Sinan Gümüş ve Alpaslan Öztürk olmak üzere birçok isme imza attırmak istiyor.
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, takıma geleceklerin yanında birçok ayrılığın da olacağını belirtmişti.
Fenerbahçe'de 'çubuklu'ya veda edecek olan ilk ismin, geçtiğimiz sezon sözleşme yenileyen Nabil Dirar olduğu öğrenildi.
Bu ayrılık ihtimalini gündemine alan sarı lacivertli ekip alternatif isim arayışlarına ise başladı.
Fenerbahçe'nin sağ bek için transfer listesinde ise iki isim var: Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj ve Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare.
Fenerbahçe'de yakın zamanda bu transferler için bir girişimde bulunulacağı öğrenildi.