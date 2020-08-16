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'de beklenmedik ayrılık!

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren , İstanbulspor ile karşılaşmış ve sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. 'da bu karşılaşmada forma giyen yıldızlardan birisinin takımdan ayrılacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu ayrılık ihtimaline karşı alternatiflerini belirledi.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 11:06 Son Güncelleme: 16.8.2020 11:08 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan , tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

daha sonrasında Barış Sungur transferini de açıklamıştı. Genç transferlerden İsmail Yüksek de ile antrenmanlarda yer alıyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

İkinci bir operasyonuna başlayacak olan , başta ve olmak üzere birçok isme imza attırmak istiyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

'da gelecek isimlerin yanında takımdan ayrılacaklar da belli olmaya başladı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Başkan , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, takıma geleceklerin yanında birçok ayrılığın da olacağını belirtmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

'de 'çubuklu'ya veda edecek olan ilk ismin, geçtiğimiz sezon sözleşme yenileyen Nabil Dirar olduğu öğrenildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Bu ayrılık ihtimalini gündemine alan sarı lacivertli ekip alternatif isim arayışlarına ise başladı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

'nin sağ bek için listesinde ise iki isim var: Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj ve 'un milli oyuncusu Nazım Sangare.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

'de yakın zamanda bu transferler için bir girişimde bulunulacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
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