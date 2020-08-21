Beşiktaşlı Tyler Boyd'a Gençlerbirliği talip oldu

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda kadroya katılacak isimler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor. Atiba Hutchinson ile sözleşmeye yenilen Beşiktaş'ta Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny'nin kontratı sona erdi. Hırvat stoper Vida'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken, Tyler Boyd'a sürpriz bir talip çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'a Gençlerbirliği'nin talip olduğu öğrenildi. Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak için Siyah- Beyazlı takıma resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Beşiktaş Yönetimi'nin teklif halinde Tyler Boyd hakkında son kararı Sergen Yalçın'a bırakacağı öğrenildi. Birleşik Amerikalı oyuncu geçtiğimiz sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın istediği Cisse'den flaş itiraf

Galatasaray'da gündem Beşiktaş'ın eski yıldızı Elneny

Beşiktaş'ın golcü listesi belli oldu! İşte 3 yıldızın son durumları