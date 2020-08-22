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'tan Kayode atağı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ve Mensah, Welinton, N'Sakala'yı kadrosuna katan , geçtiğimiz sezon Gazientep FK forması giyen Kayode'yi gündemine aldı. basını siyah-beyazlı ekibin, bonservisi 'te bulunan tecrübeli oyuncu için harekete geçtiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 07:56 ABONE OL
Beşiktaş'tan Kayode atağı

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların santrfor adayları listesine yeni bir isim daha eklendi.

Kasımpaşa'dan Fode Koita, Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse ve Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı yetkililer, Shakhtar Donetsk'in forvetlerinden Olarenwaju Kayode'yle de ilgilenmeye başladı.

Siyah-beyazlılar için her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, son iddia Ukrayna'dan geldi. Geçen sezonu Gaziantep FK'da geçiren Kayode'nin bir süredir Göztepe ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak son 2 gündür farklı bir Türk ekibinden aldığı teklifi değerlendirdiği iddia edildi.

MENSAH GİBİ KİRALIK İSTENECEK
Olarenwaju Kayode'nin İstanbul'un 3 büyük takımından birisi olan Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisi nedeniyle Göztepe'ye cevap vermediği, Nijeryalı oyuncunun sürpriz bir transfer gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Shakhtar Donetsk'in, Manchester City'den aldığı 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gaziantep FK. formasıyla 29 mücadelede 10 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 17 gole direkt olarak katkı sağladı.

Siyah-beyazlıların, Ukrayna ekibinin yetkilileriyle önümüzdeki hafta içerisinde bir araya geleceği ve tecrübeli oyuncuyu 1 seneliğine kiralık olarak renklerine katmak için masaya oturacağı ifade edildi.

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Beşiktaş'tan Kayode atağı
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