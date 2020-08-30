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Zahavi'de flaş gelişme! 'ye beklenmedik rakip

döneminin hızlı takımlarından 'de son olarak gündeme Zahavi ismi gelmişti. Sarı-lacivertlilerin girişimini arttırdığı Zahavi için eski kulübü de devreye girdi. ekibinin milyarder sahibi Mitch Goldhaar tecrübeli forveti tekrar takımında görmek için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 18:19 Son Güncelleme: 30.8.2020 18:20 ABONE OL
Zahavi'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip

Kosovalı forvet Vedat Muriqi'ye Serie A'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet bölgesi için Eran Zahavi'yi gündemine almıştı.

Zahavi, Emre Belözoğlu'yla yaptığı görüşmeler sonunda ikna olmasının ardından 5. yılına girdiği Guangzhou ile aralık ayında sona erecek sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağlamıştı.

BAŞKAN TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Eran Zahavi transferi bitti bitiyor derken, sürpriz bir rakip ortaya çıktı. Zahavi'nin eski kulübü Maccabi Tel Aviv de transfer için devreye girdi.

İsrail'den Sport1'in haberine göre; İsrailli forvetin 3 yıl boyunca formasını giydiği Maccabi Tel Aviv ve milyarder başkanı Mitchell Goldhaar 33 yaşındaki futbolcuyu tekrardan takıma kazandırabilmek için kolları sıvadı.

İsrail kökenli Kanadalı iş adamı olan ve 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginlerinden biri olan Goldhaar, Eran Zahavi'yi cezbedici bir teklifle tekrar Maccabi Tel Aviv'e döndürmeye çalışacak.

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Zahavi'de flaş gelişme! Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip
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