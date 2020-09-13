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Son dakika: 'ya uçtu! Flaş açıklamalar

Son dakika haberleri | Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan , 'ya gitti. Kosovalı yıldız havaalanında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 12:21 Son Güncelleme: 13.9.2020 12:32 ABONE OL
Son dakika: Vedat Muriqi İtalya'ya uçtu! Flaş açıklamalar

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile transfer olan ve resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya gidecek olan Vedat Muriqi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dakika: Vedat Muriqi İtalya'ya uçtu! Flaş açıklamalar

Muriqi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm."

"Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim."

"Kendimi Lazio'nun oyun sistemine uygun hissediyorum. Çift forvetle oynuyorlar ve bana ihtiyaçları olduklarını söylediler."

Soru: ''Türkiye'ye geri dönersen döneceğin kulüp tekrardan Fenerbahçe olur mu?''

Vedat Muriqi: "Bu çok iddialı bir cevap olur. Futbol bu, ne olacağı belli olmuyor. Şu an için bunu düşünmek yerine Avrupa'da kalıcı olmak ve iyi işler yapmak istiyorum."

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Son dakika: Vedat Muriqi İtalya'ya uçtu! Flaş açıklamalar
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