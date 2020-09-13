Son dakika: Vedat Muriqi İtalya'ya uçtu! Flaş açıklamalar

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile transfer olan ve resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya gidecek olan Vedat Muriqi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muriqi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm."

"Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim."

"Kendimi Lazio'nun oyun sistemine uygun hissediyorum. Çift forvetle oynuyorlar ve bana ihtiyaçları olduklarını söylediler."

Soru: ''Türkiye'ye geri dönersen döneceğin kulüp tekrardan Fenerbahçe olur mu?''

Vedat Muriqi: "Bu çok iddialı bir cevap olur. Futbol bu, ne olacağı belli olmuyor. Şu an için bunu düşünmek yerine Avrupa'da kalıcı olmak ve iyi işler yapmak istiyorum."

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