Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyordu. Takımdan ayrılacak isimlerin de netleştiği Fenerbahçe'de, satılması gündemde olan Jailson antrenmana katılmadı.
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Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrilmiş durumdaydı. Oldukça geniş bir kadroya ulaşan sarı-lacivertlilerde, bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyordu. Kanarya'da Vedat Muriqi ve Miha Zajc'ın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Jailson'un adı ayrılacaklar listesindeydi. Brezilyalı sarı-lacivertlilerin akşam antrenmanına katılmadı.