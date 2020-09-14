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Transferde son dakika: 'de ayrılık! Yıldız isim idmana çıkmadı

Son dakika haberleri | 'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyordu. Takımdan ayrılacak isimlerin de netleştiği Fenerbahçe'de, satılması gündemde olan Jailson antrenmana katılmadı.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:31 Son Güncelleme: 14.9.2020 18:40 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim idmana çıkmadı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyordu. Takımdan ayrılacak isimlerin de netleştiği Fenerbahçe'de, satılması gündemde olan Jailson antrenmana katılmadı.



Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrilmiş durumdaydı. Oldukça geniş bir kadroya ulaşan sarı-lacivertlilerde, bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyordu. Kanarya'da Vedat Muriqi ve Miha Zajc'ın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Jailson'un adı ayrılacaklar listesindeydi. Brezilyalı sarı-lacivertlilerin akşam antrenmanına katılmadı.

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Transferde son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız isim idmana çıkmadı
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