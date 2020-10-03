Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

YAPRAK DÖKÜMÜ

Fenerbahçe'de 2020-21 sezonu birinci transfer döneminde birçok isimle yollar ayrıldı. Sözleşmesi bitenler, kiraya verilenler ve satılan yıldızlar öne çıktı. Özellikle 17.5 milyon euroya Lazio'ya giden Vedat Muriç ve 4.5 milyon euroya Çin'e satılan Jailson en çok para kazandıran isimler oldu. Futbolu bırakan Emre Belözoğlu haricinde toplam 16 isim takımdan ayrıldı.