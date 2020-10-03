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'de veda zamanı! 5 isim birden...

Son dakika haberleri... Kadrosuna kattığı 15 yeni isimle takıma takviye konusunda en hareketli takım olan Fenerbahçe, kadroda oluşan şişkinliği transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala 5 isimle yollarını ayırarak gidermek istiyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 3.10.2020 09:47 Son Güncelleme: 3.10.2020 10:15 ABONE OL
Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

Transferin hızlı takımı , 15 yeni futbolcuyu kadrosuna katarak adeta bu dönemin şampiyonu oldu. Ancak 5 Ekim'de kapanacak döneminin bitmesine 3 gün kala yeni bir mesai başladı.

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

Aslında ilk günden itibaren önce bir futbolcu gönderip daha sonra yeni bir açıklayan sarı-lacivertliler şu anda yoğun biçimde 'gidecekler listesi' için hazırlık yapıyor.

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

Hem harcama limitleri hem de düşünülen kanat forvet transferine yer açmak için kısıtlı zamanı kalan 'de bazı isimlerin hızlıca gönderilmesi amaçlanıyor.

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

Erol Bulut'un son Hatayspor ve maçlarında kadroya almadığı Garry Rodrigues ile Nabil Dirar ilk gözden çıkarılan isimler olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

SERDAR AZİZ BEKLEYİŞİ
Maaş indirimi konusunda görüşmelerin olduğu 'in durumu da tartışılıyor. Ayrıca ve Allahyar'ın kiraya verilmesi hedefleniyor

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

Allahyar'a bazı takımları talip olmuştu, şu anda görüşmeler sürüyor. için de ihtimali öne çıksa da henüz adım atılmadı.

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

Fakat esas görüşmeler Rodrigues üzerinde yoğunlaşmıştı. Geçen sezon başında 'ın takımından kiralanan Rodrigues'in kira süresi sezon sonu bitiyor. Sarı-lacivertli kulüp, 28 yaşındaki oyuncuyu başka bir takıma göndererek bu yükten kurtulmak istiyor. , Cape Verde'li yıldıza talip olmuş ve görüşmeler son aşamaya gelmişti. Fakat Al Ittihad'ın, Yunan ekibine hep sorun çıkarması nedeniyle son anda bu transferden vazgeçildi ve 'nin hesapları bozuldu.

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

Milliyet'in haberine göre Dirar için de arayışlar bulunuyor. Faslı oyuncu için bilhassa 'den gelecek tekliflere kapı açık. 'in değerli bir stoper olduğunu bilen , bu konuda son ana kadar bekleyip, hareket etmek istiyor.

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

YAPRAK DÖKÜMÜ
'de 2020-21 sezonu birinci döneminde birçok isimle yollar ayrıldı. Sözleşmesi bitenler, kiraya verilenler ve satılan yıldızlar öne çıktı. Özellikle 17.5 milyon euroya Lazio'ya giden Vedat Muriç ve 4.5 milyon euroya 'e satılan Jailson en çok para kazandıran isimler oldu. bırakan Emre Belözoğlu haricinde toplam 16 isim takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

SATILANLAR:
1- Muriç (Lazio), 2- Jailson (Dalian)

SÖZLEŞME SONU: 1-Mehmet Ekici, 2-Tolgay, 3-Mevlüt, 4-Falette, 5-Hasan Ali, 6-Alper, 7-Isla, 8-Kruse, 9-Erten.

KİRAYA GİDENLER: 1-Frey (Beveren), 2-Zajc (Genoa), 3-Oğuz Kağan (), 4-Muhammed Gümüşkaya (Boluspor), 5-Barış Sungur (Muğlaspor)

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Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...
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