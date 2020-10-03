Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, 15 yeni futbolcuyu kadrosuna katarak adeta bu dönemin şampiyonu oldu. Ancak 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminin bitmesine 3 gün kala yeni bir mesai başladı.
Aslında ilk günden itibaren önce bir futbolcu gönderip daha sonra yeni bir transfer açıklayan sarı-lacivertliler şu anda yoğun biçimde 'gidecekler listesi' için hazırlık yapıyor.
Hem harcama limitleri hem de düşünülen kanat forvet transferine yer açmak için kısıtlı zamanı kalan Fenerbahçe'de bazı isimlerin hızlıca gönderilmesi amaçlanıyor.
Erol Bulut'un son Hatayspor ve Galatasaray maçlarında kadroya almadığı Garry Rodrigues ile Nabil Dirar ilk gözden çıkarılan isimler olarak belirlendi.
SERDAR AZİZ BEKLEYİŞİ
Maaş indirimi konusunda görüşmelerin olduğu Serdar Aziz'in durumu da tartışılıyor. Ayrıca Murat Sağlam ve Allahyar'ın kiraya verilmesi hedefleniyor
Allahyar'a bazı Ukrayna takımları talip olmuştu, şu anda görüşmeler sürüyor. Murat Sağlam için de Antalyaspor ihtimali öne çıksa da henüz adım atılmadı.
Fakat esas görüşmeler Rodrigues üzerinde yoğunlaşmıştı. Geçen sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralanan Rodrigues'in kira süresi sezon sonu bitiyor. Sarı-lacivertli kulüp, 28 yaşındaki oyuncuyu başka bir takıma göndererek bu yükten kurtulmak istiyor. Olympiakos, Cape Verde'li yıldıza talip olmuş ve görüşmeler son aşamaya gelmişti. Fakat Al Ittihad'ın, Yunan ekibine hep sorun çıkarması nedeniyle son anda bu transferden vazgeçildi ve Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu.
Milliyet'in haberine göre Dirar için de arayışlar bulunuyor. Faslı oyuncu için bilhassa Süper Lig'den gelecek tekliflere kapı açık. Serdar Aziz'in değerli bir stoper olduğunu bilen Fenerbahçe, bu konuda son ana kadar bekleyip, hareket etmek istiyor.
YAPRAK DÖKÜMÜ
Fenerbahçe'de 2020-21 sezonu birinci transfer döneminde birçok isimle yollar ayrıldı. Sözleşmesi bitenler, kiraya verilenler ve satılan yıldızlar öne çıktı. Özellikle 17.5 milyon euroya Lazio'ya giden Vedat Muriç ve 4.5 milyon euroya Çin'e satılan Jailson en çok para kazandıran isimler oldu. Futbolu bırakan Emre Belözoğlu haricinde toplam 16 isim takımdan ayrıldı.
SATILANLAR:
1- Muriç (Lazio), 2- Jailson (Dalian)
SÖZLEŞME SONU: 1-Mehmet Ekici, 2-Tolgay, 3-Mevlüt, 4-Falette, 5-Hasan Ali, 6-Alper, 7-Isla, 8-Kruse, 9-Erten.
KİRAYA GİDENLER: 1-Frey (Beveren), 2-Zajc (Genoa), 3-Oğuz Kağan (Konyaspor), 4-Muhammed Gümüşkaya (Boluspor), 5-Barış Sungur (Muğlaspor)