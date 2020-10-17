Ronaldo'suz Juve deplasmanda kayıp! Crotone 1-1 Juventus

Corona virüsü pozitif çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan yoksun Crotone deplasmanına çıkan Juventus, 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
Crotone'un golü 12. dakikada penaltından Simeon Tochukwu Nwankwo'dan gelirken, Juventus'un golü ise yeni transfer Morata'dan geldi.
Öte yandan Morata'nın golünde asisti yapan isim olan Federico Chiesa, 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu karşılaşmanın ardından Juventus puanını 8'e yükseltirken, Crotone ise ligdeki ilk puanını aldı.
Torino ekibi önümüzdeki hafta sahasında Verona'yı ağırlayacak. Crotone ise Cagliari deplasmanına konuk olacak.
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