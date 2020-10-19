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'ın radarında!

Son dakika haberleri... Devre arasında forvete transfer yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Alna Carvalho ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı golcüyü transfer etmek için ekibi Guangzhou'ya teklif götürecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:28 Son Güncelleme: 19.10.2020 10:38 ABONE OL
Alan Carvalho Beşiktaş'ın radarında!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Brezilyalı Alan Carvalho'yu istediği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre bonservisi Çin'in Guangzhou takımında olan ve yine Çin'de Beijing Sinobo Guoan'da kiralık oynayan Alan'ın menajeri ile temasa geçildi. Alan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinin sunulucağı ifade edildi. Ücretinin tamamı da karşılanacak.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Fluminense'de başlayan Alan, Avrupa'da Avusturya Ligi takımlarından RB Salzburg'da forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 2015'ten bu yana kariyerini Çin'de sürdürüyor.

31 yaşındaki Brezilyalı golcü, bu sezon Çin Ligi'nde Beijing Sinobo Guoan formasıyla 14 maçta 6 gol kaydetti.

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Alan Carvalho Beşiktaş'ın radarında!
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