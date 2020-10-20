Haftanın maçında kazanan ManU! Paris Saint-Germain - Manchester United

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.
Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı.
Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla PSG, Şampiyonlar Ligi gruplarında 24 maç sonra evinde mağlup oldu.
Grubun 2. haftasında temsilcimiz Başakşehir, PSG'yi konuk edecekken, Manchester United ise evinde RB Leipzig ile karşılaşacak.Barcelona'dan farklı tarife! Barcelona 5-1 Ferencvaroş