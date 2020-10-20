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Haftanın maçında kazanan ManU! Saint-Germain -

H Grubu gecenin maçına ev sahipliği yaptı. Temsilcimiz 'in gruptaki rakipleri ile karşılaştı. Mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 00:16 Son Güncelleme: 21.10.2020 01:03 ABONE OL
Haftanın maçında kazanan ManU! Paris Saint-Germain - Manchester United

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı.

Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla PSG, Şampiyonlar Ligi gruplarında 24 maç sonra evinde mağlup oldu.

Grubun 2. haftasında temsilcimiz Başakşehir, PSG'yi konuk edecekken, Manchester United ise evinde RB Leipzig ile karşılaşacak.

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Haftanın maçında kazanan ManU! Paris Saint-Germain - Manchester United
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