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Beşiktaşlı milli takıma ara verdi

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın futbolcusu , yaptığı açıklamada milli takıma ara verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 18:50 Son Güncelleme: 8.11.2020 18:54 ABONE OL
Beşiktaşlı Bernard Mensah milli takıma ara verdi

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli takım formasını giymeye ara verdiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Bernard Mensah milli takıma ara verdiğini açıkladı. 9 ve 12 Ekim tarihlerinde Gana'nın Mali ve Katar'la oynadığı maçlarda kadroya çağırılan ancak döndüğünde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla milli takıma ara verdiğini ifade etti.

Kariyerine odaklanmak istediğini ifade eden Mensah, "Milli takıma ara verdim. Şimdilik kariyerime konsantre olmak istiyorum. Destekleri için tüm Ganalılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gana Milli Takımı'ndan döndükten sonra corona virüsü testi pozitif çıkan Mensah, 26 Ekim'de oynanan Denizlispor mücadelesinde kadroda yer almayarak takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

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Beşiktaşlı Bernard Mensah milli takıma ara verdi
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