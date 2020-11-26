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Futbolun kalbi Sabah'ta atıyor! canlı takip...

’nin lider markası tarafından 3. kez düzenlenen , bugün ’nde gerçekleştiriliyor. Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlatılan, ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve teknolojik desteğin konuşulacağı ''nu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:36 Son Güncelleme: 26.11.2020 14:44 ABONE OL
Futbolun kalbi Sabah'ta atıyor! Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu canlı takip...

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in (online) açılış konuşmalarıyla başlayan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

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SÜPER KUPA KATAR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'nın oynanacağı yerle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa'nın Katar'da oynanması gündeme geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Futbolun kalbi Sabah'ta atıyor! Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu canlı takip...
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