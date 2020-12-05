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'dan sürpriz !

Devre arası için çalışmalarını sürdüren 'da, sürpriz bir isim gündeme geldi. Sol kanat için ve 'nun isimleri geçse de Aslan, beklenmedik bir hamle yapabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 07:55 Son Güncelleme: 5.12.2020 08:00 ABONE OL
Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek 23. kez kupayı müzesine götürmek isteyen , bu doğrultuda ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda birkaç bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom'un önceliklerinden biriyse kanat transferi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Bu mevkiye mutlaka bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların adı sık sık eski futbolcuları ve ile anılsa da ile ilgili flaş bir iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

'da Mardan Stadı'nda oynanan Gana-Katar maçını üç büyüklerin scoutları yakından takip etmişti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

CİMBOM'DAN KAMALDEEN SULEMANA HAMLESİ

O maçta herkesin gözünün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı 'da olduğu iddia edilmişti. O iddialar unutulmaya yüz tutmuşken 'dan sürpriz bir haber geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Fotomaç Gazetesi'nin derlediği habere göre; 'ın bir temsilcisinin, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştüğü ve 'in kendisini istediğini anlattığı bildirildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

GÖRÜŞMEDE HEYECANLANDI

Sulemana'nın bu görüşmede çok heyecanlandığı, gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söylediği belirtildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Cimbom'un ara döneminin başmalasıyla birlikte Ganalı futbolcu için resmi teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

KAMALDEEN SULEMANA KİMDİR?

15 Şubat 2002 tarihinde Gana'da dünyaya gelen , futbola ülkesinin Right to Dream takımında başladı. Ganalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 'nın Nordsjaelland takımına bedelsiz oldu. 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Danimarka'da çıktığı 11 maçta sergilediği 4 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Gana ile de 2 maça çıkan Sulemana'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor. Genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer!
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