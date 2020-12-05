Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek 23. kez kupayı müzesine götürmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birkaç bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom'un önceliklerinden biriyse kanat transferi.
Bu mevkiye mutlaka bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların adı sık sık eski futbolcuları Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues ile anılsa da Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Antalya'da Mardan Stadı'nda oynanan Gana-Katar maçını üç büyüklerin scoutları yakından takip etmişti.
CİMBOM'DAN KAMALDEEN SULEMANA HAMLESİ
O maçta herkesin gözünün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamaldeen Sulemana'da olduğu iddia edilmişti. O iddialar unutulmaya yüz tutmuşken Danimarka'dan sürpriz bir haber geldi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fotomaç Gazetesi'nin derlediği habere göre; Galatasaray'ın bir temsilcisinin, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştüğü ve Fatih Terim'in kendisini istediğini anlattığı bildirildi.
GÖRÜŞMEDE HEYECANLANDI
Sulemana'nın bu görüşmede çok heyecanlandığı, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söylediği belirtildi.
Cimbom'un ara transfer döneminin başmalasıyla birlikte Ganalı futbolcu için resmi teklif yapması bekleniyor.
KAMALDEEN SULEMANA KİMDİR?
15 Şubat 2002 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Kamaldeen Sulemana, futbola ülkesinin Right to Dream takımında başladı. Ganalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına bedelsiz transfer oldu. 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Danimarka'da çıktığı 11 maçta sergilediği 4 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
Gana Milli Takımı ile de 2 maça çıkan Sulemana'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor. Genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.