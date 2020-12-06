Denizlispor 0-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında geçen hafta derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazanarak zirveye ortak oldu.

Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 9'da Papiss Cisse ve 40'ta Gökhan Gönül kaydetti.

Sarı-lacivertli ekibin Marcel Tisserand'la bulduğu bir gol de VAR'da iptal edildi.

Ev sahibi Denizlispor, maçın 54. dakikasında bir penaltı kazanırken penaltıya sebebiyet veren Fenerbahçeli Serdar Aziz ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır Murawski'nin vuruşunu kurtararak golü önledi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 23 puanla Alanyaspor ve Galatasaray ile aynı puana ulaştı ve zirveye ortak oldu.

Denizlispor ise 6 puanda kaldı.

Erol Bulut'tan hakeme tepki: 8 yerine 16 dakika bekliyordum

Yukatel Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 46 Subotic), Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko (Dk. 87 Recep Niyaz), Murawski (Dk. 78 Varela), Bakalorz (Dk. 46 Mesanovic), Sagal, Aissati, Rodallega (Dk. 90+1 Fabiano)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Pelkas (Dk. 58 Sadık Çiftpınar), Sosa (Dk. 82 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 82 Valencia), Mert Hakan Yandaş, Cisse (Dk. 75 Thiam)

Goller: Dk. 9 Cisse, Dk. 40 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 54 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Bergdich, Dk. 32 Bakalorz, Dk. 86 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 55 Ozan Tufan, Dk. 86 Caner Erkin (Fenerbahçe)

Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokol tribünü karıştı!

İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi'nin, son çizgi civarından geriye aktardığı topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, Özer'e de çarpan top filelere gitti: 1-0.

17. dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği top, yandan auta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla hareketlenen Ferdi'nin aktardığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

34. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortada Rodallega'nın ceza sahası hemen önünden attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

52. dakikada ceza sahası içinde Mesanovic ve Serdar Aziz'in topa birlikte yükseldiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleme kararı verdi. Ali Palabıyık, pozisyonu izlemeye giderken itirazlarından dolayı Serdar Aziz'e sarı kart gösterdi. Pozisyonu izledikten sonra Serdar Aziz'in elle oynadığına karar veren ve beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık, Serdar Aziz'i ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırdı.

56. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

57. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içi sağ çapraz pozisyondaki Aissati'nin sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı bir kez daha kornere çelişti. Bu sefer sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden topu kaleci Altay uzaklaştırdı.

76. dakikada Sagal'ın ceza alanından attığı sert şutta kaleci Altay, topu kornere uzaklaştırdı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Mesanovic'in şutunda, topu kaleci Altay bir kez daha kornere çıkardı.

88. dakikada ceza sahası içinde Rodallega ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Ali Palabıyık, Yukatel Denizlispor lehine beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Erman Toroğlu'dan Denizli'ye eleştiri: Yaptığın paylaşım rakibini kızdırır

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta kaybettikleri Beşiktaş maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Erol Bulut, Denizlispor maçında Mauricio Lemos, Diego Perotti, Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın yerine Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'e şans verdi.

Yukatel Denizlispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Kenan Atik ise geçen hafta 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde 1 oyuncuyu değiştirdi. Tiago Lopes'in yerine Zakarya Bergdich mücadele etti.

Müsabaka öncesinde, vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.