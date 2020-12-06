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Denizlispor - | CANLI

'in 11. haftasında geçen hafta derbide 'a kaybeden , 'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Denizlispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 17:49 Son Güncelleme: 6.12.2020 19:16 ABONE OL
Denizlispor - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.

﻿Ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz, Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner; Ozan, Sosa; Ferdi, Pelkas, Mert Hakan; Cisse.

DENİZLİSPOR - FENERABAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1'de ekranlarından naklen yayınlanıyor. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

LUİZ GUSTAVO CEZALI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında yok.

Luiz Gustavo, ligin 10. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbide bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.

4 FUTBOLCU SAKAT

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Denizlispor karşısında takımdaki yerlerini almıyor.

Sarı-lacivertli ekipte tedavilerine devam edilen Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, karşılaşmanın kadrosunda yok.

PELKAS CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Pelkas, bugün kart görmesi halinde 12. haftada Kadıköy'de Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

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Denizlispor - Fenerbahçe | CANLI
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