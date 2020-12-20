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'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

'in 14. haftasında Çarşamba günü 'i konuk edecek , hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 17:51 ABONE OL
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un özel program dahilinde çalıştığı, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci'nin ise çalışmalarını salonda sürdürdüğü kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
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