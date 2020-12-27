Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, aldığı 5 maç ceza nedeniye maçı tribünden takip etti.

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Terim ile ilgili konuşan Turhan, "Fatih hoca ne zaman tribüne çıksa oyuncular kenetleniyor. Yani burada Galatasaray'a kötülük yapayım derken, iyilik yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında flaş Fatih Terim sözleri!