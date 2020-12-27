Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük maçında oyundan atılan ve 5 maç ceza alan Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti. A Spor yorumcusu Evren Turhan, "Fatih hoca ne zaman tribüne çıksa oyuncular kenetleniyor. Yani burada Galatasaray'a kötülük yapayım derken, iyilik yapıyorlar" ifadelerini kullandı.