Video Spor Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı!

Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı!

Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı!
27.12.2020 | 09:36

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük maçında oyundan atılan ve 5 maç ceza alan Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti. A Spor yorumcusu Evren Turhan, "Fatih hoca ne zaman tribüne çıksa oyuncular kenetleniyor. Yani burada Galatasaray'a kötülük yapayım derken, iyilik yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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