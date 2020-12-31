Son dakika: Fatih Terim'den yeni yıl mesajı: Hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum

Süper Lig'de son iki maçını kazanarak 2020 yılını lider tamamlayan ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yolunda taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den yeni yıl paylaşımı geldi.Son dakika haberi: Fatih Terim'in 5 maçlık cezası 4 maça indirildi! Tahkim Kurulu...
Fatih Terim'in yeni yıl paylaşımında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;