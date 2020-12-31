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Son dakika: 'den yeni yıl mesajı: Hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum

Son dakika haberleri.... 'de 2020 yılını lider tamamlayan ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yolunda taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'da teknik direktör 'den yeni yıl mesajı geldi. İşte o pyalaşım ve detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:34 Son Güncelleme: 31.12.2020 18:43 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'den yeni yıl mesajı: Hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum

Süper Lig'de son iki maçını kazanarak 2020 yılını lider tamamlayan ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yolunda taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den yeni yıl paylaşımı geldi.

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Fatih Terim'in yeni yıl paylaşımında, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;

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Son dakika: Fatih Terim'den yeni yıl mesajı: Hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum
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