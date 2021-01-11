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'ın kupadaki rakibi

'in 18. haftasında sahasında 'ni 6-0 yenen , gözünü 'na çevirdi. Sarı-kırmızılılar yarın (12 Ocak) 'a konuk olacak. Kazanan takımın adını çeyrek finale yazdıracağı zorlu müsabaka 20.45'te başlayacak ve 'den naklen yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 10:13 Son Güncelleme: 11.1.2021 10:16 ABONE OL
Galatasaray'ın kupadaki rakibi Yeni Malatyaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın (12 Ocak) deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.

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Galatasaray'ın kupadaki rakibi Yeni Malatyaspor
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