Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor! İşte şimdiye kadar atılan en güzel 20 gol
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı 12 Ocak Salı günü oynanacak Bursaspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak ve 14 Ocak Perşembe günün oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile son bulacak. Korona virüsü nedeniyle bu sene tek maç eleme usulüne göre oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 8 maç sonrasında çeyrek finale kalan takımlar belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupada yoluna devam ederken, Bursaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor, Son 16'ya kalarak sürpriz yapan ekipler oldular. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda bu tura kadar atılan en güzel goller