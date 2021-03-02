Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyon aynı, kararlar farklı...

Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR Cüneyt Çakır ve AVAR Halil Umut Meler'e hırsız maskesi takan Sonnokta gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü" başlığını attı. Kuzey Ekspres "Adalet kimin için var", Günebakış ise "Hırsız Var" başlığını kullandı.