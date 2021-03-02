Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyon aynı, kararlar farklı...

Son dakika: 'da maçı sonrası isyanı! Pozisyon aynı, kararlar farklı...

'da maçının son dakikalarında verilmeyen için tartışmalar sürüyor. Valencia'nın, 'a yaptığı dirsek darbesinin benzerlerini hatırlatan Bordo-Mavili yönetim, dört farklı maçta aynı harekete penaltı çalındığının altını çizdi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 2.3.2021 08:20 Son Güncelleme: 2.3.2021 08:34 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

, F.Bahçe maçının 90+1. dakikasında 'nın 'a yaptığı müdahalede beklerken aynı örnekleri de emsal gösterdi...

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

Bordo-mavili cephede başta başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere herkes aynı pozisyonlara daha önce kararı çıktığının altını çizdi.

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'dan Cüneyt Çakır-Halil Umut Meler'i eleştiren yönetimin önümüzdeki günlerde bu tepkisini daha sert ve net bir şekilde dile getirmesi bekleniyor.

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar da, "Bir şekilde puan almamızın önüne geçildi" dedi.

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

yöneticisinin örnek olarak gösterdiği pozisyonlar şöyle:

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

1- BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR / UĞURLU, VAR'DA 'PENALTI' DEMİŞTİ

Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın 90. dakikasında Skrtel, Mustafa Yumlu'ya dirsek attı. VAR'da 'da 'a yapılan faulü es geçen hakem Yaşar Kemal Uğurlu çağırdı ve hakem penaltıyı verdi. Bu penaltının da golle sonuçlanmasıyla karşılaşma 3-3 sona erdi.

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

2- ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE / VALENCIA'YA BEYAZ NOKTA GÖSTERİLDİ

1-1 devam eden maçın 85. dakikasında Moroziuk'un, Valencia'ya dirsek teması sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler direkt penaltıyı verdi. Maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

3-GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR / MARCAO İÇİN UYARI GELDİ, KARAR DEĞİŞTİ

20. dakikada Marcao hava topu mücadalesinde eliyle Epureanu'nın başına temas etti. Hakem Arda Kardeşler devam ettirdi. VAR'dan Zorbay Küçük'ün tavsiyesiyle kararı geldi.

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

4-ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY / MELER VAR'DAN MÜDAHALE ETTİ

Melnjak hava topu mücadelesinde Emre Akbaba'ya dirsek temasında bulundu. Atilla Karaoğlan devam ettirdi. VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla geldi.

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

"KARANLIK TİPLER ÇALDI GÖTÜRDÜ"

Trabzon yerel basınının da hedefinde maçının hakemleri vardı.

Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyonlar aynı, kararlar farklı...

Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR Cüneyt Çakır ve AVAR Halil Umut Meler'e hırsız maskesi takan Sonnokta gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü" başlığını attı. Kuzey Ekspres "Adalet kimin için var", Günebakış ise "Hırsız Var" başlığını kullandı.

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Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı! Pozisyon aynı, kararlar farklı...
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