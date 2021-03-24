Son dakika: Fenerbahçe'de Covid-19 şoku! 3 futbolcu daha...

Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'de 3 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı! Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe, 3 oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Beşiktaş maçı öncesi 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran sarı-lacivertliler, pazartesi günü yapılan testlerde 3 ismin daha pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır."
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