Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Cezası bitti üç maç kadroda yer almadı...

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Giriş Tarihi: 5.4.2021 13:53 Son Güncelleme: 5.4.2021 13:57

'da , 'ı sildi mi? Cezası bitti üç maç kadroda yer almadı...

SABAH.COM.TR SPOR
Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

haberleri... Sarı kırmızılılarda 'ın uzun süredir kadroda yer bulamaması dikkat çekti. Bir dönem 'yı da yedek bırakan , cezasının bitmesine rağmen Oğulcan Çağlayan'ı Ankaragücü, Kayserispor ve Sivas maçlarında kadroya giremedi. Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer alan Oğulcan, tercih edilmedi. Hatayspor maçında 'nun oyuna girip Oğulcan'ın son 8 dakika düşünülmesi de ilginç bir detay olarak değerlendirildi.

Falcao'nun yokluğunda 9 numaraya geçen ve burada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken formayı unuttu! Çaykur Rizespor'dan 'a transfer olduğu dönemde yaşanan uyuşmazlık sonucunda 6 maç ceza alan daha sonra bu cezası 3'e indirilen Oğulcan Çağlayan, ilk kez Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer buldu.

Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında , Oğulcan'a forma şansı vermedi. Onyekuru, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli ve Arda Turan'ı oyuna alan Terim, Oğulcan'ı tercih etmedi. Milli takımdan corona virüse yakalanarak dönen ve Emre Kılınç'ın yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması beklenen , Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer bulamadı.

Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

'da , Hatayspor maçının devre arasında dört değişiklik yaptı. Gedson Fernandes'i stoperde kullanan Terim, sağ bekte de Şener'i tercih etti. İkinci yarının başında Arda Turan, Feghouli, Saracchi ve Mostafa Mohamed oyundan çıkarken , Radamel Falcao, Linnes ve Falcao oyuna girdi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

'ın Halil'in de gerisinde tercih edilmesi , 'Oğulcan'ı sildi mi?' sorularını beraberinde getirdi. teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşılaşmasının 82. dakikasında Onyekuru yerine Oğulcan Çağlayan'ı oyuna aldı.

Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

Oğulcan böylelikle Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş maçından sonra ilk kez forması giydi. , Oğulcan'ın yanı sıra bir dönem 'nı da yedek oturtmuştu. Taylan'ın sakat olduğu iddialarına cevap veren Terim, kararın kendi tercihi olduğunu vurgulamıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

Ankaragücü karşılaşmasında da Taylan'ın yedek oturması sonucu bazı spor yazarları bu kararı eleştirmişti.

CEZASI BİTTİ AMA KADRODA YER ALMADI!

'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı , cezasının bitmesine karşı Ankaragücü, Kayserispor ve Çaykur Rİzespor maçlarında kadroya giremedi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

Galatasaray bu üç maçtan bir galibiyet alabildi...

Ankaragücü - Galatasaray 2-1

Kayserispor - Galatasaray 0-3

Galatasaray - Sivasspor 2-2

Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

'HATAYSPOR, GALATASARAY'DAN DAHA İYİ TAKIM...'

A Spor'da canlı yayına katılan Serkan Korkmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Hatayspor, 'dan çok daha iyi bir takım. Taylan ve Emre Kılınç da olsa Galatasaray kaybederdi. Burada alınacak gücenecek bir durum yok. O maliyetlerin karşılığı olmayan bir kadro, orta saha rotasyonu çok kötü.

Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

'Gedson ile orta sahadaki boşluk dolmadı. artık kariyerini kulüp başkanlığını yaparak sürdürmeli...'

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Halil Dervişoğlu tercih edildi ama...

Babel formda değil ama en formsuz Babel bu takımda her türlü oynar. Belhanda'ya tanınan şans neden Babel'e neden tanınmıyor? Arda Turan'ın sahada kaldığı süre Babel'den fazla. Donk eldeki en iyi stoper, 8 kişi yokken ancak oynuyor. (Serkan Korkmaz - A Spor)

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Cezası bitti üç maç kadroda yer almadı...
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