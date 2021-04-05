Galatasaray'da Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı sildi mi? Cezası bitti üç maç kadroda yer almadı...

'HATAYSPOR, GALATASARAY'DAN DAHA İYİ TAKIM...'

A Spor'da canlı yayına katılan Serkan Korkmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Hatayspor, Galatasaray'dan çok daha iyi bir takım. Taylan ve Emre Kılınç da olsa Galatasaray kaybederdi. Burada alınacak gücenecek bir durum yok. O maliyetlerin karşılığı olmayan bir kadro, orta saha rotasyonu çok kötü.